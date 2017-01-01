С 1 февраля нижегородцы смогут получить земельный участок на Дальнем Востоке

С 1 февраля все желающие могут получить земельный участок на Дальнем Востоке. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области заключило соглашение с многофункциональ ным центром (МФЦ) о приёме заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке. В настоящее время такие соглашения заключены в 80 субъектах Российской Федерации.

Сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 года будут принимать заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок и помогать им оформлять заявки. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли её можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.