С 1 февраля нижегородцы смогут получить земельный участок на Дальнем Востоке

11:35 — 26.01.2017

 Ольга Гогуленко


С 1 февраля все желающие могут получить земельный участок на Дальнем Востоке. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области заключило соглашение с многофункциональным центром (МФЦ) о приёме заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке. В настоящее время такие соглашения заключены в 80 субъектах Российской Федерации.

Сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 года будут принимать заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок и помогать им оформлять заявки. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли её можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.

Теги: Общество

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