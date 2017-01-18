Рыболовный фестиваль состоится в Нижегородской области
Межрегиональный рыболовный фестиваль «Чкаловская рыбалка-2017» состоится 4 марта 2017 года в городе Чкаловске Нижегородской области. Об этом сообщается на Туристическом портале Нижегородской области.
Фестиваль пройдет уже в восьмой раз и, как всегда, соберет большое количество любителей подледного лова, туристов, зрителей, гостей из районов Нижегородской, Владимирской, Ивановской и других областей. Программа фестиваля рассчитана на людей всех возрастов и включает в себя не только рыболовный турнир (гран-при: лодка ПВХ и лодочный мотор Tohatsu), но и экскурсионно-игровые программы: квест-игру по экспозициям Мемориального музея В. П. Чкалова и Музея скоростей «Клев будет — будет клево», игровые программы «Море радости»,катание с гор, мастер-классы для начинающих рыболовов «Золотая рыбка» , гастрономический конкурс «Рыбный день» и многое другое.
Программа Фестиваля:
10.00 -10.30 Официальное открытие фестиваля
10.30–15.30 Рыболовный турнир «Кубок Чкалова»
11.00–14.00 Экскурсионно- игровые программы, гастрономический конкурс
14.15–15.30 Конкурс анекдотов и частушек на рыболовную тему
15.30 -16.30 Рыболовный триатлон
16.30 — Подведение итогов и закрытие фестиваля, розыгрыш лотереи, объявление и награждение победителей
Теги:
Общество
Материалы по теме:
18.01.2017
Сказать, что он гений игры на гитаре, вроде как уж очень громко будет сказано, даже помпезно.
18.01.2017
В регионы нередки случаи отравления угарным газом.
18.01.2017
Сейчас наибольшая проблема связана с водоотведением в заречной части города.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.