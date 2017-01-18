Рыболовный фестиваль состоится в Нижегородской области

рыбалка-2017

Фестиваль пройдет уже в восьмой раз и, как всегда, соберет большое количество любителей подледного лова, туристов, зрителей, гостей из районов Нижегородской, Владимирской, Ивановской и других областей. Программа фестиваля рассчитана на людей всех возрастов и включает в себя не только рыболовный турнир ( гран-при : лодка ПВХ и лодочный мотор Tohatsu), но и экскурсионно-игр овые программы: квест-игру по экспозициям Мемориального музея В. П. Чкалова и Музея скоростей «Клев будет — будет клево», игровые программы «Море радости»,катание с гор, мастер-классы для начинающих рыболовов «Золотая рыбка» , гастрономический конкурс «Рыбный день» и многое другое.

Программа Фестиваля:

10.00 -10.30 Официальное открытие фестиваля

10.30–15.30 Рыболовный турнир «Кубок Чкалова»

11.00–14.00 Экскурсионно- игровые программы, гастрономический конкурс

14.15–15.30 Конкурс анекдотов и частушек на рыболовную тему

15.30 -16.30 Рыболовный триатлон

16.30 — Подведение итогов и закрытие фестиваля, розыгрыш лотереи, объявление и награждение победителей