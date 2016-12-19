«Рождественский караван» приедет в Нижний Новгород 23 и 24 декабря

23 и 24 декабря «Рождественский караван Coca-Cola» приедет в Нижний Новгород, чтобы подарить праздник детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и поздравить жителей города с наступающим Новым годом.

Первой остановкой «Рождественского каравана Coca-Cola» в Нижнем Новгороде станет Морёновская областная лесная школа-интернат. Воспитанники учреждения написали письма Деду Морозу и с замиранием сердца ждут подарков, которые волонтеры компании привезут детям. Совместно с благотворительным фондом «Нижегородский» сотрудники компании проведут время с ребятами, проводя различные конкурсы и веселые активности, делясь своим теплом.

Праздник продолжится на городских улицах: после 17.00 жители Нижнего Новгорода смогут увидеть один из самых известных символов Нового года – легендарные красные грузовики Coca-Cola - на новогодней елке на Советской площади.

Ближе к 18.00 «Рождественский караван» остановится на территории Нижегородской ярмарки, а после отправится на площадь Комсомольскую.

24 декабря "Рождественский караван Coca-Cola" поздравит детишек в Замятинском детском доме. Санта-Клаус расскажет сказочную историю успеха, которая может произойти с каждым, кто верит в чудеса. Вечером красочные грузовички проследуют по улицам города, даря новогоднее настроение детям, жителям и гостям города.

«Каждый год «Рождественский караван» отправляется в большое путешествие по России, чтобы подарить праздник детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - отмечает Евгений Сухов, региональный менеджер по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия.

В этом году большое путешествие по стране началось 10 декабря и продлится до 13 января 2017 года. В пути красные грузовики сделают более 150 остановок в социальных учреждениях и на городских елках в 65 городах России – от Санкт-Петербурга до Владивостока.