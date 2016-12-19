Рождественский хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде

15:42 — 21.12.2016

 Ольга Севрюгина


Рождественский хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 13 января. В нем примут участие около десяти ведущих церковных и светских коллективов региона. Об этом сообщается на сайте Нижегородской епархии.
Традиционно выступления состоятся в кафедральном соборе Александра Невского. Основу программы составят богослужебные духовные песнопения и гимны. Возглавит Рождественский хоровой собор митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В мероприятии примут участие: камерный хор «Нижний Новгород», детский хор школы «Жаворонок», молодежный хор «Возрождение», академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, хор Нижегородского православного женского духовного училища и другие известные коллективы. Начало выступлений коллективов в 15.00. Специальным гостем программы станет камерный хор Астраханской государственной филармонии. Также в этот день он выступит с концертной программой «Популярная классика и не только…» в старом актовом зале университета на Большой Покровской 37. Вход на концерт свободный. Начало концерта в 19.00.

Теги: Культура

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