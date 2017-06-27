Рост коммунальных тарифов в Нижегородской области в 2017 году будет на треть ниже, чем в 2016-м

Рост тарифов на коммунальные ресурсы в Нижегородской области в 2017 году будет на треть ниже, чем в 2016-м, и вдвое ниже, чем в 2015 году. Суммы в платежках жителей региона, в среднем, вырастут не более чем на 4,4% (в прошлом году – на 6,5%, в 2015-м – на 10%). Об этом заявили в Региональной службе по тарифам.

При этом, по данным РСТ, тариф на электрическую энергию вырастет на 5%; на природный газ - не более чем на 4,02%. Ранее в РСТ сообщили, что ежегодно сталкиваются с ситуацией, когда регулируемые организации и местные администрации предлагают рост тарифов, в разы превышающий тот, что нижегородцы видят в своих платежках.«Мы проводим экспертизу их аргументов, учитываем интересы населения и в итоге почти в каждом пятом случае серьезно ограничиваем пожелания поставщиков ресурсов», - пояснили в РСТ.Напомним, по данным министерства финансов Нижегородской области, сегодня каждый третий житель области имеет льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг – около 980 тыс. человек. Это самый высокий показатель в ПФО.