Российский аукционный дом займётся продажей имущества Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде по итогам конкурсного отбора была определена специализированная организация, которая займётся продажей муниципального имущества — ей стал Российский аукционный дом. Сегодня, 20 апреля, с ним должен был подписан контракт. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

— Спрос на муниципальное имущество сложно прогнозировать, — сообщила заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Ирина Кудрявцева. — Мы проанализировали опыт реализации муниципального имущества в других регионах и заинтересовались возможностью выбора на конкурсной основе специализированной организации (такое право муниципалитетам даёт законодательство). Она адресно работает с покупателями, занимается рекламой, у неё, как правило, есть пул покупателей, заинтересованных в приобретении специфического имущества, такого, как например, земля с обременением. Важно, что такие организации выбираются целевым образом без привлечения дополнительных средств из городского бюджета.

В Нижнем Новгороде соответствующий конкурс тоже был проведён. Его участниками стали две организации. Благодаря своему опыту работы, информационной обеспеченности победителем был признан Российский аукционный дом.