Росреестр выявил нарушения при написании наименований городов и поселков на дорожных указателях

10:37 — 19.12.2016

 Ксения Губенко


Теги: Жкх

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