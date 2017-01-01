Роспотребнадзор советует нижегородцам, отправляющимся на отдых в тропики, защититься от малярии

11:18 — 26.01.2017

 Ольга Гогуленко


Региональный Роспотребнадзор советует отправляющимся на отдых в тропики, защититься от малярии.

Дело в том, что на территории России — в Ульяновской и Свердловской областях- зарегистрировано два завозных случая малярии, один из которых закончился смертью. В обоих случаях пострадавшие посещали Индию (штат Гоа), где отмечали укусы комаров. Малярия широко распространена в странах с жарким климатом в регионах Африки, Азии, Латинской Америки и Океании. Заражение происходит при укусах малярийных комаров, при переливании крови, от матери плоду. Известны четыре формы малярии, из которых наиболее опасной является тропическая — при позднем обращении к врачу может привести к смертельному исходу. Инкубационный период — от 7 до 30 дней при тропической и до 3-х лет при других формах. Симптомы — повышение температуры (в некоторых случаях температура не достигает высоких цифр), озноб, сильное потоотделение, головная боль, слабость.

Специалисты регионального Роспотребнадзора советуют за неделю до выезда в тропики регулярно принимать противомалярийный препарат и продолжать приём во время пребывания в стране, а также месяц после возвращения на родину. Выбор лекарства зависит от страны пребывания, а его доза определяется врачом. Также рекомендуется использовать средства защиты от укусов комаров: смазывать открытые части тела отпугивающими средствами (репеллентами), засетчивать окна и двери сеткой или марлей, обрабатывать помещения аэрозольными инсектицидами. Следует помнить, что во время пребывания в стране, неблагополучной по малярии, и в течение 3-х лет после возвращения на родину при любом повышении температуры следует немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить врачу, что вы были в тропиках.

Теги: Здоровье

Материалы по теме:

25.01.2017

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Нижегородской области превысил эпидемический порог на 30%

Чаще всего болеют люди старше 15 лет.

25.01.2017

Через шесть шлюзов

Шестикурсница педиатрического факультета Нижегородской медакадемии Мария СЕНИНА на лекции зачастую приходит прямо с ночного дежурства в детской областной больнице. Говорит, не устаёт.

30.12.2016

Составлен рейтинг лучших медучреждений области

Областная стоматологическая поликлиника и специализированная кардиохирургическая клиническая больница стали лидерами.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.