Роспотребнадзор советует нижегородцам, отправляющимся на отдых в тропики, защититься от малярии

Региональный Роспотребнадзор советует отправляющимся на отдых в тропики, защититься от малярии.

Дело в том, что на территории России — в Ульяновской и Свердловской областях- зарегистрировано два завозных случая малярии, один из которых закончился смертью. В обоих случаях пострадавшие посещали Индию (штат Гоа), где отмечали укусы комаров. Малярия широко распространена в странах с жарким климатом в регионах Африки, Азии, Латинской Америки и Океании. Заражение происходит при укусах малярийных комаров, при переливании крови, от матери плоду. Известны четыре формы малярии, из которых наиболее опасной является тропическая — при позднем обращении к врачу может привести к смертельному исходу. Инкубационный период — от 7 до 30 дней при тропической и до 3-х лет при других формах. Симптомы — повышение температуры (в некоторых случаях температура не достигает высоких цифр), озноб, сильное потоотделение, головная боль, слабость.