Роспотребнадзор составил 199 протоколов по итогам проверки «новогодних объектов»

14:31 — 30.12.2016

 Ольга Гогуленко


По результатам проверок «новогодних объектов» региональным Роспотребнадзором было составлено 199 протоколов с нарушениями.

Сотрудники управления проверили порядка 240 объектов, на которых организуются массовые новогодние мероприятия. Это Нижегородский цирк, филармония, театры, дома культуры и спорта, стадионы, ФОКи и другие объекты общественного питания, розничной и оптовой торговли пищевыми продуктами, гостиницы, а также предприятия оказывающие услуги по перевозке организованных групп детей. Проведено обследование Аэровокзала нового пассажирского терминала и цеха бортового и общественного питания, оказывающего услуги общественного питания во время воздушной перевозки пассажиров. При проверках проведено 987 замеров параметров микроклимата и освещенности, 171 лабораторное исследование питьевой воды, на соответствие требованиям технических регламентов таможенного союза исследован 81 новогодний подарок.

За выявленные нарушения виновные лица были привлечены к административной ответственности, выписано штрафов на 447600 рублей, выданы предписания об устранении нарушений.

Теги: Общество

Материалы по теме:

30.12.2016

Должна ли поликлиника предоставлять бахилы?

Вопрос, который волнует многих.

30.12.2016

Центр автоматизированной фиксации нарушений областного Управления Госавтоинспеекции переезжает

С 9 января он начнёт свою работу по новому адресу: улица Пугачёва, 21.

29.12.2016

Более 1,2 тысячи нарушений выявлено в микрофинансовых организациях региона

Нарушители включали в кредитные договоры условия, ущемляющие права граждан.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.