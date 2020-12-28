Роспотребнадзор составил 199 протоколов по итогам проверки «новогодних объектов»

По результатам проверок «новогодних объектов» региональным Роспотребнадзоро м было составлено 199 протоколов с нарушениями.

Сотрудники управления проверили порядка 240 объектов, на которых организуются массовые новогодние мероприятия. Это Нижегородский цирк, филармония, театры, дома культуры и спорта, стадионы, ФОКи и другие объекты общественного питания, розничной и оптовой торговли пищевыми продуктами, гостиницы, а также предприятия оказывающие услуги по перевозке организованных групп детей. Проведено обследование Аэровокзала нового пассажирского терминала и цеха бортового и общественного питания, оказывающего услуги общественного питания во время воздушной перевозки пассажиров. При проверках проведено 987 замеров параметров микроклимата и освещенности, 171 лабораторное исследование питьевой воды, на соответствие требованиям технических регламентов таможенного союза исследован 81 новогодний подарок.

За выявленные нарушения виновные лица были привлечены к административной ответственности, выписано штрафов на 447600 рублей, выданы предписания об устранении нарушений.