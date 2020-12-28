Роспотребнадзор составил 199 протоколов по итогам проверки «новогодних объектов»
По результатам проверок «новогодних объектов» региональным Роспотребнадзоро
Сотрудники управления проверили порядка 240 объектов, на которых организуются массовые новогодние мероприятия. Это Нижегородский цирк, филармония, театры, дома культуры и спорта, стадионы, ФОКи и другие объекты общественного питания, розничной и оптовой торговли пищевыми продуктами, гостиницы, а также предприятия оказывающие услуги по перевозке организованных групп детей. Проведено обследование Аэровокзала нового пассажирского терминала и цеха бортового и общественного питания, оказывающего услуги общественного питания во время воздушной перевозки пассажиров. При проверках проведено 987 замеров параметров микроклимата и освещенности, 171 лабораторное исследование питьевой воды, на соответствие требованиям технических регламентов таможенного союза исследован 81 новогодний подарок.
За выявленные нарушения виновные лица были привлечены к административной ответственности, выписано штрафов на 447600 рублей, выданы предписания об устранении нарушений.
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