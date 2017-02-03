Роспотребнадзор предписал устранить нарушения банку «ВТБ 24»

В региональный Роспотребнадзор поступило обращение о нарушении прав потребителя в результате заключения кредитного договора с ПАО «ВТБ 24».

В частности финансовая организация наделила в договоре себя правами по своему усмотрению при неисполнении или ненадлежащем исполнении заемщиком своих обязательств по погашению кредита и/или процентов, а также в случае досрочного взыскания суммы задолженности по договору, на основании заранее данного акцепта заемщика на списание любых сумм задолженностей со счетов заемщика. Да ещё удерживать сумму, равную ежемесячному платежу по кредитному договору, со всех открытых в Банке счетов заемщика.

После внеплановой документарной проверки специалисты управления выдали банку предписание о прекращении нарушений прав потребителей.