Роспотребнадзор оштрафовал компанию «Связной Логистика» на 35 тысяч рублей

16:02 — 21.12.2016

 Ольга Гогуленко


В ходе проверок региональный Роспотребнадзор оштрафовал компанию на 35 тысяч рублей.

В 14 салонах компании «Связной Логистика» специалисты провели плановые выездные проверки. В ходе их были выявлены различные нарушения, среди которых образцы товаров продавались без оформленных ярлыков, с нанесённой информацией только на иностранном языке, с отсутствием в приложенных документах информации об изготовителе, без оформленных ценников, и другие. Также были обнаружены нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарных норм и правил.

По результатам проведённой проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях, компанию оштрафовали, штрафные санкции оплачены.


Теги: Губерния

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