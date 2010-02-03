Родители из Лукояновского района приговорены к обязательным работам за неуплату алиментов
Горе-родители из Лукояновского района получили по 20 часов обязательных работ за неуплату алиментов на троих несовершеннолетн
По решению суда двое сожителей, лишённых родительских прав, должны были отдавать на каждого ребенка 1/8 от всех своих заработков. Однако должники вели асоциальный образ жизни и уклонялись от этой обязанности. Оба они уже привлекались к уголовной ответственности. Судебный пристав составил протоколы о неуплате алиментов и передал их в мировой суд.
Судья назначил должникам наказание в виде 20 часов обязательных работ. Затем у них будет два месяца, чтобы исправиться и начать оплачивать задолженность, в противном случае они вновь могут оказаться на скамье подсудимых.
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