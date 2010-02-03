Родители из Лукояновского района приговорены к обязательным работам за неуплату алиментов

Горе-родители из Лукояновского района получили по 20 часов обязательных работ за неуплату алиментов на троих несовершеннолетн их детей. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

По решению суда двое сожителей, лишённых родительских прав, должны были отдавать на каждого ребенка 1/8 от всех своих заработков. Однако должники вели асоциальный образ жизни и уклонялись от этой обязанности. Оба они уже привлекались к уголовной ответственности. Судебный пристав составил протоколы о неуплате алиментов и передал их в мировой суд.

Судья назначил должникам наказание в виде 20 часов обязательных работ. Затем у них будет два месяца, чтобы исправиться и начать оплачивать задолженность, в противном случае они вновь могут оказаться на скамье подсудимых.