РФЯЦ ВНИИЭФ не должен подчиняться более жёстким правилам закона о контрактной системе

Саровский РФЯЦ ВНИИЭФ вошёл в перечень федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих «существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособнос ти и безопасности государства». Это значит, что он не должен подчиняться более жёстким и прозрачным правилам закона о контрактной системе, вступившим в силу с 1 января 2017 года, — Центр продолжит работать по старой системе. Об этом сообщается на сайте Саров .NET.

Сейчас «секретный» тендер от ВНИИЭФ, выложенный на сайте госзакупок, не оставляет ни единого шанса потенциальному шпиону понять, что именно и для каких целей закупается. На уточняющие вопросы поставщиков на предприятии апеллируют к грифу секретности, уровню доступа и необходимости личной встречи.

Помимо ВНИИЭФ, в документ вошли предприятия ФСБ, ФСО, Минобороны, Управления делами президента и госкорпорации «Росатом», некоторые СМИ и операторы связи — всего 64 предприятия.