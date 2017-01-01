РФЯЦ ВНИИЭФ не должен подчиняться более жёстким правилам закона о контрактной системе
Саровский РФЯЦ ВНИИЭФ вошёл в перечень федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих «существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособнос
Сейчас «секретный» тендер от ВНИИЭФ, выложенный на сайте госзакупок, не оставляет ни единого шанса потенциальному шпиону понять, что именно и для каких целей закупается. На уточняющие вопросы поставщиков на предприятии апеллируют к грифу секретности, уровню доступа и необходимости личной встречи.
Помимо ВНИИЭФ, в документ вошли предприятия ФСБ, ФСО, Минобороны, Управления делами президента и госкорпорации «Росатом», некоторые СМИ и операторы связи — всего 64 предприятия.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.