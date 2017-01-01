Резкое похолодание ожидается в Нижегородской области

10:35 — 24.01.2017

 Юлия Полякова


Резкое понижение температуры ожидается в регионе 25 января. Столбик термометра опустится на 8-12 градусов. Данные Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды приводит Главное управление МЧС по Нижегородской области.

25 января ожидается от -12 до -17 градусов, при прояснениях и в низких местах до -23 градусов. Ещё холоднее будет 26-го: ночью от -22 до -27 градусов, при прояснениях до -30, днем -15... -20, в низких местах до -23.

А сегодня, 24 января, синоптики обещают сильные снегопады, метели, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости до 500 метров и менее, усиление западного и юго-западного ветра порывами 13-18 м/с, утром и днём гололёд.

В региональном ГУ МЧС предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и призывают к осторожности и предусмотрительности.

Теги: Общество

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