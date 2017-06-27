Реверсивное движение на трассе М-7 в районе Ветчака будет действовать до конца года

С 1 июля в связи с ремонтом автодороги М-7 «Волга» в районе деревни Ветчак в Кстовском районе Нижегородской области движение транспорта будет временно ограничено. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

На участке организованно реверсивное движение по одной полосе. Максимальная разрешённая скорость - 40 км/ч. Ограничение будет действовать до конца 2017 года.

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть внимательными при выборе маршрута следования.