Ретроспектива фильмов Анджея Вайды пройдет в Арсенале

Ретроспектива фильмов знаменитого польского кино-режиссёра Анджея Вайды пройдет в Арсенале в рамках программы «Арсенал. Кино».

В программу фестиваля вошли пять фильмов, снятых режиссёром в разные годы. На открытии ретроспективы будет присутствовать директор Польского центра в Москве Дариуш Клеховский.

Программа:

25 февраля Человек из мрамора (1976, Польша, 165 мин.)

4 марта Без наркоза (1978, Польша / Франция, 131 мин.)

11 марта Дантон (1982, Польша / Франция, 139 мин.)

18 марта Корчак (1990, Польша / Германия / Великобритания, 115 мин.)

25 марта Валенса (Польша, 2013, 127 мин.)



Начало показов в 15.00