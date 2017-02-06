Ретроспектива фильмов Анджея Вайды пройдет в Арсенале
Ретроспектива фильмов знаменитого польского кино-режиссёра Анджея Вайды пройдет в Арсенале в рамках программы «Арсенал. Кино».
В программу фестиваля вошли пять фильмов, снятых режиссёром в разные годы. На открытии ретроспективы будет присутствовать директор Польского центра в Москве Дариуш Клеховский.
Программа:
25 февраля Человек из мрамора (1976, Польша, 165 мин.)
4 марта Без наркоза (1978, Польша / Франция, 131 мин.)
11 марта Дантон (1982, Польша / Франция, 139 мин.)
18 марта Корчак (1990, Польша / Германия / Великобритания, 115 мин.)
25 марта Валенса (Польша, 2013, 127 мин.)
Начало показов в 15.00
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Культура
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