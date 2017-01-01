Ресурсный центр по подготовке кадров для ЖКХ открыли в Арзамасе

Новый ресурсный центр, занимающийся подготовкой кадров в области ЖКХ и строительства открыли в Арзамасе. Об этом сообщается на городском сайте.

Новое заведение открыто на базе Арзамасского техникума строительства и предпринимательс тва. Оно включает в себя лаборатории теплотехники и измерительной техники, санитарно-технич ескую мастерскую, сварочную мастерскую, кабинет информационных технологий ЖКХ и т. д. Учебные лаборатории оснащены аналогично реальным действующим объектам и формируют полное представление учёта потребления энергоресурсов, демонстрируя возможности контроля.