Ресурсный центр по подготовке кадров для ЖКХ открыли в Арзамасе
Новый ресурсный центр, занимающийся подготовкой кадров в области ЖКХ и строительства открыли в Арзамасе. Об этом сообщается на городском сайте.
Новое заведение открыто на базе Арзамасского техникума строительства и предпринимательства. Оно включает в себя лаборатории теплотехники и измерительной техники, санитарно-техническую мастерскую, сварочную мастерскую, кабинет информационных технологий ЖКХ и т. д. Учебные лаборатории оснащены аналогично реальным действующим объектам и формируют полное представление учёта потребления энергоресурсов, демонстрируя возможности контроля.
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