Ремонт ДК им. Орджоникидзе будет завершён уже весной

Российская самолетостроител ьная корпорация «МиГ» намерена завершить ремонт ДК им. Орджоники дзе в Московском районе Нижнего Новгорода к весне 2017 года. Об этом сообщает сайт gipernn.

Пожар в Доме культуры произошел в ноябре 2016 года. Огонь нанес существенный урон зданию: сгорела кровля, было повреждено имущество на большой площади. Дальнейшая эксплуатация строения без масштабного ремонта была невозможна.

Восстановление здания взяло на себя АО «Российская самолетостроител ьная корпорация (РСК) «МиГ». ДК им. Орджоники дзе является собственностью нижегородского завода «Сокол», который входит в структуру «МиГа».

Средства на ремонт уже перечислены, однако начало работ перенесли из-за морозов.