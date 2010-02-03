Ремонт ДК им. Орджоникидзе будет завершён уже весной

14:39 — 09.02.2017

 Евгений Спирин


Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» намерена завершить ремонт ДК им. Орджоникидзе в Московском районе Нижнего Новгорода к весне 2017 года. Об этом сообщает сайт gipernn.

Пожар в Доме культуры произошел в ноябре 2016 года. Огонь нанес существенный урон зданию: сгорела кровля, было повреждено имущество на большой площади. Дальнейшая эксплуатация строения без масштабного ремонта была невозможна.

Восстановление здания взяло на себя АО «Российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ». ДК им. Орджоникидзе является собственностью нижегородского завода «Сокол», который входит в структуру «МиГа».

Средства на ремонт уже перечислены, однако начало работ перенесли из-за морозов.

Теги: Общество

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