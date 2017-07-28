Рекламный форум пройдет в Нижнем Новгороде в рамках VI Международного бизнес-саммита
Рекламный форум пройдет в Нижнем Новгороде в рамках VI Международного бизнес-саммита
Программа рекламного форума:
14 сентября 2017 с 11.00 до 14.00 - Конференция «Российская реклама: традиции, опыт, перспективы»
(пленарное заседание) Место проведения: Академический зал ВЗАО «Нижегородская ярмарка»
15 сентября с 11.00 до 14.00 - Выездное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы «Рекламодатели, рекламопроизводители и рекламораспространители: взаимодействие в интересах потребителя»
Место проведения: Большой конференц-зал ТПП НО (ул. Нестерова, д.31)
15 сентября с 14.00 до 16.00 - Круглый стол «Брендинг как новая технология продвижения туристической дестинации. Взаимосвязь региональных брендов и инвестиционной привлекательности территорий»
Место проведения: Малый конференц-зал ТПП НО (ул. Нестерова, д.31)
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