Рекламный форум пройдет в Нижнем Новгороде в рамках VI Международного бизнес-саммита 12:45 — 13.09.2017 pravda-nn.ru



Программа рекламного форума:



14 сентября 2017 с 11.00 до 14.00 - Конференция «Российская реклама: традиции, опыт, перспективы»

(пленарное заседание) Место проведения: Академический зал ВЗАО «Нижегородская ярмарка»







15 сентября с 11.00 до 14.00 - Выездное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы «Рекламодатели, рекламопроизводители и рекламораспространители: взаимодействие в интересах потребителя»



Место проведения: Большой конференц-зал ТПП НО (ул. Нестерова, д.31)





15 сентября с 14.00 до 16.00 - Круглый стол «Брендинг как новая технология продвижения туристической дестинации. Взаимосвязь региональных брендов и инвестиционной привлекательности территорий»



Место проведения: Малый конференц-зал ТПП НО (ул. Нестерова, д.31)

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