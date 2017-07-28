Рейтинги Путина и Шанцева высоки и устойчивы 12:35 — 14.09.2017 pravda-nn.ru



«Результаты социологического исследования, проведенного в Нижегородской области, во многом совпадают с анализом внутриполитической ситуации в стране, который проводит Фонд развития гражданского общества.



Значимой тенденцией, которую отмечают региональные и федеральные эксперты, является рост общественного запроса на обновление. При этом важным обстоятельством является то, что пока этот запрос носит конструктивный характер. Единый день голосования показал, что процесс обновления элит запущен, и он принят обществом. Об этом можно судить по блестящим результатам, которые показали «молодые технократы»: М. Решетников в Пермском крае (более 82%), Антон Алиханов в Калининграде (более 81%), А. Бречалов в Удмуртии (более 78%) и т.д.



Говорить о росте деструктивных настроений в обществе пока оснований нет. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты нижегородского соцопроса. Рейтинги В. Путина и В. Шанцева высоки и устойчивы. (Кстати эти индикаторы в Нижегородской области выше, чем в среднем по стране). Низкая явка на довыборах в Н.Новгороде не может рассматриваться как «прогноз» на выборы президента страны. Эксперты ФоРГО и социологи постоянно говорят о том, что прямой связи между выборами в органы МСУ и выборами главы государства нет. Здесь действуют разные факторы и различные мотивы. Кроме того спекулятивные прогнозы на март 2018, опирающиеся на сообщениях о якобы низкой явке в сентябре, не подтверждаются фактами. Средняя явка по стране – выше 40%. Средняя явка в шести регионах ПФО, в которых прошли выборы губернаторов – 47%. Это нормально.



Вместе с тем есть тенденции, которые беспокоят. В частности опрос показал снижение доверия и рост антирейтинга органов МСУ. Особенно тревожной выглядит ситуация в Дзержинске и Балахне. На мой взгляд, проведенное исследование дает достаточные основания для принятия управленческих решений. Вопрос в том готова ли региональная власть и «партия власти», кстати, принимать эти решения быстро и жестко».



Как сообщалось ранее, в глазах нижегородцев Валерий Шанцев остается самым результативным губернатором области, по сравнению с губернаторами, работавшими в регионе до него. По данным августовского исследования Института политической психологии и научно-исследовательского центра «ЭОН», в настоящее время этот показатель находится на годовом максимуме – 83,7%. Совокупный рейтинг результативности предыдущих трех губернаторов, по данным опроса, составил лишь 16,3%: Борис Немцов – 7,8%, Иван Скляров – 6,1%, Геннадий Ходырев – 2,4% от определившихся.

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