Рейтинг Президента Путина в Нижегородской области выше, чем в среднем по стране 10:39 — 14.09.2017 pravda-nn.ru



По данным социологов, наиболее значимой причиной поддержки Владимира Путина является поддержка его внешней политики



Оценка деятельности Президента демонстрирует устойчивость. За один год изменения зафиксированы в интервале 1,3%, что находится в пределах статистической погрешности исследования – 2,6%. Об этом заявил социолог, руководитель Научно-исследовательского центра «ЭОН» Дмитрий Стрелков в рамках заседания нижегородского эксперт-клуба, на котором состоялась презентация результатов опроса, проведенного в августе 2017 года Институтом политической психологии и Научно-исследовательским центром «ЭОН».



По данным опроса, в целом положительно оценивают деятельность действующего Президента 87,1% нижегородцев. В июне 2016 года эта цифра составляла 87,7%. Доля отрицательных оценок снизилась в пределах статистической погрешности: с 9,8% в июне 2017 года до 7,8% в августе 2017 года.



По данным исследования, наиболее значимой причиной поддержки Путина является поддержка его внешней политики (51,2%). Она на 21 процентный пункт выше поддержки его внутренней политики (30,8%).



«По всей видимости, образ В.Путина на международной арене в наибольшей степени совпадает со сформировавшимися имиджевыми ожиданиями избирателей», - сделал вывод социолог Александр Прудник.

На втором месте причин поддержки находится мотив безальтернативности В.Путина (47,5%), на третьем – стремление к стабильности (38,8%).



Как показал опрос, среди причин отказа от поддержки Владимир Путина доминирует стремление части избирателей-нижегородцев к переменам в стране (53,8%). На втором месте находится мотив неодобрение его внутренней политики (52,0%).



«Интересно отметить, что даже среди противников Владимира Путина лишь 14,5% не поддерживают его внешнюю политику. Это еще раз подтверждает тезис, что внешнеполитический образ Президента является весьма значимым электоральным ресурсом», - отметил Прудник.



В свою очередь, руководитель Научно-исследовательского центра «ЭОН» Дмитрий Стрелков сообщил, что уровень одобрения деятельности Президента России и губернатора в Нижегородской области значимо выше, чем в среднем по стране. «Левада-центр приводит данные о том, что по стране деятельность Путина поддерживает 81% населения. В Нижегородской области уровень одобрения деятельности Президента – 86%. Если по стране, по данным Левада-центра, деятельность губернаторов одобряют 53% населения, то в нашей области деятельность Шанцева одобряют 63% нижегородцев», - отметил социолог. «Таким образом, Президент Путин и губернатор Шанцев являются главными факторами устойчивости политической системы», - сделал вывод Дмитрий Стрелков.



Как сообщалось ранее, по данным опроса, проведенного в августе-сентябре 2017 года Институтом политической психологии и Научно-исследовательским центром «ЭОН», положительный рейтинг губернатора в июне 2016 года составил 70,6%. По данным исследования, в глазах нижегородцев Валерий Шанцев остается самым результативным губернатором области, по сравнению с губернаторами, работавшими в регионе до него. В настоящее время этот показатель находится на годовом максимуме – 83,7%.

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