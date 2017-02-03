Рейсы в Ижевск, Пермь и Ульяновск возобновляются в нижегородском аэропорту

10:37 — 03.02.2017

 Полина Кульбякина


В феврале возобновляются полеты в Ижевск, Пермь и Ульяновск из Международного аэропорта Стригино. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейсы по всем направлениям будут выполняться три раза в неделю. В Ижевск можно будет улететь с 7 февраля по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из аэропорта Стригино — 7:30, время прилета — 10:20.

Перелёты в Пермь и Ульяновск будут доступны с 6 февраля в понедельник, среду и пятницу. Время вылета из Нижнего Новгорода в Пермь — 7:35, время возврата — 11:45. В Ульяновск самолет будет вылетать в 14:05, возвращаться в Нижний Новгород — в 16:20.

Перевозить пассажиров на маршрутах будет одномоторный турбовинтовой самолёт Пилатус (ПС-12) вместимостью 9 человек.

Теги: Общество

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