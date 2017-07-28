Региональный минздрав: Смертельный вирус гриппа может прийти в Нижегородскую область

11 сентября в 12.00 в городской поликлинике №21 Нижнего Новгорода врачи дадут рекомендации как уберечься от эпидемии гриппа. В мероприятии примет участие главный эпидемиолог Нижегородской области Людмила Башкатова, а также врачи поликлиники.

В настоящее время противогриппозные вакцины уже поступили во все медицинские организации региона. Это «Совигрипп» для вакцинации взрослых и отдельно «Совигрипп» для вакцинации детей и беременных женщин. Данные вакцины отечественного производства, являются поливалентными, т.е включают в себя два эпидемически актуальных штамма вируса А и один вируса В, они обеспечивают защиту от гриппа все возрастные группы населения. Вакцины прошли исследования на эффективность и безопасность, способны формировать высокий специфический иммунитет против вирусов гриппа, которые циркулируют в эпидемический сезон 2017-2018 годов.Прививочная кампания начата. Для иммунизации взрослого населения поступило 151 960 тыс. доз вакцины, детского населения и беременных женщин – 486 000 тыс. доз.Вакцинация проводится в прививочных кабинетах всех амбулаторно-поликлинических учреждений Нижегородской области. По данным мониторинга на 06.09.2017 года вакцинировано 392 784 человека, в том числе 84 097 детей до 17 лет.Для иммунизации населения сформировано 287 прививочных бригад для проведения прививок взрослому населению выездным способом (работающее население групп риска, инвалиды), детское население прививается в медицинских и образовательных организациях.Вакцинация – самый доступный и экономичный способ снижения заболеваемости и смертности от гриппа. При своевременной вакцинации можно предотвратить заболевание гриппом у 80-90% детей и взрослых. При этом, если привитой заболевает гриппом, то болезнь у них протекает легче и без каких-либо осложнений. После проведенной прививки иммунитет достигает достаточного уровня для защиты от инфекции через 2 недели и сохраняется до 9 месяцев. Поэтому иммунизация от гриппа в этом году началась заранее, в августе, для того, чтобы сформировался стойкий иммунитет после прививки до начала эпидсезона.В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация против гриппа бесплатно проводится следующим категориям населения: дети с 6-месячного возраста, учащиеся 1-11 классов, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, призывники, лица с хроническими заболеваниями, в т.ч с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, лица старше 60 лет.