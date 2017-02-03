Регион получит 16 миллионов на развитие системы оценки качества образования

Нижегородский регион получит 16,6 млн рублей из федерального бюджета на развитие региональной системы независимой оценки качества образования. Об этом сообщается на сайте регионального министерства образования.

Субсидию область получит благодаря победе в отборе на реализацию направления «Развитие национально-реги ональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества». Данное направление является составной частью Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

Средства от субсидии будут направлены на внедрение новых технологий проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов, а именно на печать контрольных измерительных материалов непосредственно в аудиториях, сканирование экзаменационных работ в штабе для дальнейшего направления в региональный центр обработки информации, проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам «Говорение» и технологическое оснащение центров обработки информации.

Из областного бюджета на эти цели будет выделено 12,5 млн рублей.