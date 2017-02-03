Регион получит 16 миллионов на развитие системы оценки качества образования
Нижегородский регион получит 16,6 млн рублей из федерального бюджета на развитие региональной системы независимой оценки качества образования. Об этом сообщается на сайте регионального министерства образования.
Субсидию область получит благодаря победе в отборе на реализацию направления «Развитие национально-реги
Средства от субсидии будут направлены на внедрение новых технологий проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов, а именно на печать контрольных измерительных материалов непосредственно в аудиториях, сканирование экзаменационных работ в штабе для дальнейшего направления в региональный центр обработки информации, проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам «Говорение» и технологическое оснащение центров обработки информации.
Из областного бюджета на эти цели будет выделено 12,5 млн рублей.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.