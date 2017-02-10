Ребёнок погиб на пожаре на Бору

3-летний ребёнок погиб на пожаре в городском округе Бор. Родители не успели вынести сына из огня. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла в деревне Коринка. Загорелся дом, где жили 29-летний мужчина, его 26-летняя жена и дети: дочь 6 лет и 3-летний сын. Родители сумели вынести из огня только девочку. Она в больнице. Дом был деревянный, с печным отоплением. Предварительного , очаг возгорания был рядом с печью. Следователи не исключают, что из-за неисправности самой печи или нарушения её эксплуатации и могло произойти возгорание.