Ребёнок погиб на пожаре на Бору

10:23 — 13.02.2017

 Юлия Полякова


3-летний ребёнок погиб на пожаре в городском округе Бор. Родители не успели вынести сына из огня. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла в деревне Коринка. Загорелся дом, где жили 29-летний мужчина, его 26-летняя жена и дети: дочь 6 лет и 3-летний сын. Родители сумели вынести из огня только девочку. Она в больнице. Дом был деревянный, с печным отоплением. Предварительного, очаг возгорания был рядом с печью. Следователи не исключают, что из-за неисправности самой печи или нарушения её эксплуатации и могло произойти возгорание.

Теги: Происшествия

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