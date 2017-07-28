Развивать свой бизнес научили участников первого Всероссийского инклюзивного лагеря в Городце

Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из семи регионов съехались в Городец, чтобы принять участие во Всероссийском инклюзивном лагере « Я — предприниматель». Здесь ребята учились продвигать свои проекты, выступать на публике и развивать собственный бизнес.

По словам организатора проекта Романа Пономаренко, участниками лагеря стали как люди с инвалидностью, так и без неё — всего более 60 человек. Около половины заявок пришло из Нижегородской области, также приехали представители Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и других городов.- Среди наших участников есть ребята, которые уже работают в бизнесе, развивают социальные проекты. Приехали и те, кто стоит на старте и буквально ждёт «попутного ветра», а кто-то просит у нас «волшебного пинка», - рассказал Роман Пономаренко.Так, инвалид-колясочник Светлана Козинова приехала в лагерь из Москвы. Она рассказала о том, что является fashion-дизайнером — создаёт инклюзивную коллекцию одежды для женщин с инвалидностью.- Эта идея уже получила поддержку правительства, я уже успела выиграть несколько грантов, - поделилась девушка. - На всевозможные форумы для предпринимателей я езжу уже несколько лет, и пока лагерь «Я — предприниматель» для меня на первом месте.Алексей Галанин из Городца в свою очередь сообщил, что занимается рекламным бизнесом, для него участие в проекте — это возможность найти новые направления и посмотреть, куда развиваться дальше.В одном из мастер-классов, проводившихся в рамках мероприятия, прнял участие губернатор Валерий Шанцев. Он рассказал, что для него значит быть «предпринимателем своей жизни» и как областное правительство поддерживает начинающих бизнесменов.- Когда мы рассматриваем вопрос о поддержке для предпринимателей, которые приходят со своими идеями, мы не делим их на людей с ограниченными возможностями и с неограниченными: бизнес есть бизнес, ведь если ты предлагаешь разумную идею, и она дает хороший эффект, то её обязательно поддержат, - заявил Валерий Шанцев.Организаторами лагеря выступили Нижегородское региональное общество инвалидов «Ковчег», Фонд социальной и творческой реабилитации «ИРИС» и московская организация РООИ «Перспектива».