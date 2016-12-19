Развитие конкуренции в сфере государственного оборонного заказа обсудят в Нижнем Новгороде

11:21 — 21.12.2016

 Александр Шальнов


22 декабря (четверг) в 13.00 в пресс-центре издания «Нижегородская правда» (Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32) состоится брифинг на тему: «Развитие конкуренции в сфере государственного оборонного заказа в 2016 году».

Участники брифинга: ТЕОДОРОВИЧ Михаил Леонидович, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области и БАШЕВА Надежда Владимировна, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.

Вопросы для обсуждения:

  • В результате введенных санкций, к которым к тому же добавился разрыв производственных связей с предприятиями Украины, в России возникла острая необходимость в срочном импортозамещении. Формируется ли сегодня высокотехнологичный и при этом конкурентный рынок услуг в сфере государственного оборонного заказа?

  • Цикл проверок, запущенных в начале года на предприятиях оборонной отрасли, оказался долог и сложен. Какова статистика и типология нарушений, выявленных территориальным антимонопольным органом в сфере по контролю за ГОЗ в 2016 году?

  • Как выглядят эти цифры в сравнениями с показателями тех территориальных антимонопольных управлений, на чьи плечи также возложена функция ГОЗ, на территории которого представлен столь же широкий спектр ОПК?

  • С чем связаны основные причины нарушения сроков поставок предприятиями- исполнителями ГОЗ?

  • Основная стратегическая задача антимонопольной службы на 5 лет — стимулировать предприятия ОПК к снижению затрат, утверждает заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников. Есть ли положительные примеры, подтверждающие успешность достижения поставленной цели?

Теги: Общество

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