Расписание игр нижегородского «Торпедо» в чемпионате КХЛ станет известно 12 июля

Континентальная хоккейная лига завершила разработку проекта календаря сезона 2017/2018 и направила его участникам чемпионата. Финальная версия документа будет опубликована после его окончательного согласования со всеми клубами, сообщает официальный сайт КХЛ.

В любом случае регулярный чемпионат стартует 21 августа в Санкт-Петербурге матчем СКА – ЦСКА и финиширует 1 марта. Каждая команда проведёт на первом этапе по 56 встреч. В расписании предусмотрены паузы на этапы Евротура в Финляндии (7 – 11 ноября) и России (13 – 17 декабря), а также на период подготовки сборной (24 января – 8 февраля) и проведения Олимпийских игр (9 – 25 февраля). Кроме того, на 12 – 15 января запланирован перерыв из-за Недели звёзд хоккея, которая состоится в Астане. Плей-офф начнётся 3 марта и закончится не позднее 26 апреля. В связи с увеличением числа дней, отведённых на международные паузы, первые два раунда будут содержать спаренные встречи (1-я – 2-я и 3-я – 4-я игры серий). При этом все матчи в финалах конференций и финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина будут проходить через день. Напомним, что «Торпедо» осталось в Западной конференции КХЛ. Его соперники в дивизионе Тарасова – ЦСКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Витязь», ХК «Сочи» и «Северсталь». Всего в 10-м сезоне будут играть 27 клубов.