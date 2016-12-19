Работы варнавинских мастеров представлены на выставке «Нижегородские кудесники»

Работы десяти варнавинских мастеров представлены на выставке «Нижегородские кудесники».

На церемонии открытия состоялось награждение победителей седьмого областного конкурса мастеров народных художественных промыслов и ремёсел «Нижегородские кудесники». На него было представлено более 250 работ победителей районных конкурсов, в том числе и лучшие работы варнавинских мастеров.

Это резьба по кости - «Царский гребень» Татьяны Кучумовой (1 место в областном конкурсе) и «Медведь» Юрия Волнушкина (2 место в областном конкурсе). А также куклы Ольги Шалихиной, вышивки Татьяны Горюновой, ежедневники в стиле скрапбукинг Юлии Агафоновой и другие.