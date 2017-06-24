Работник торгового дома травмировал глаз осколком взорвавшейся бутылки

Сотрудник ООО «Торговый Дом «Русич» получил тяжёлую травму глаза от осколка взорвавшейся бутылки с пивом. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

По данным госинспекции, при выгрузке товара на торговой точке произошёл взрыв бутылки, в результате чего осколки стекла попали 30-летнему работнику компании в глаз. Мужчина получил тяжёлую травму.

В данный момент проводится проверка соблюдения норм охраны труда, устанавливаются причины несчастного случая.