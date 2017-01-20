Работник склада упал с грузовика в Кстовском районе. У мужчины сложные переломы и тяжёлая травма живота.

По сообщению Государственной инспекции труда в Нижегородской области, несчастный случай произошёл на территории складского комплекса ООО «Агроторг». Пострадавшему оператору склада 39 лет. Он упал с борта грузового автомобиля при отгрузке товара. Причины несчастного случая устанавливаются.