Работник склада упал с грузовика в Кстовском районе

15:32 — 20.01.2017

 Юлия Полякова


Работник склада упал с грузовика в Кстовском районе. У мужчины сложные переломы и тяжёлая травма живота. 

По сообщению Государственной инспекции труда в Нижегородской области, несчастный случай произошёл на территории складского комплекса ООО «Агроторг». Пострадавшему оператору склада 39 лет. Он упал с борта грузового автомобиля при отгрузке товара. Причины несчастного случая устанавливаются.

Теги: Происшествия

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