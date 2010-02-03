Работник борского завода получил множественные переломы ноги

Работник борской компании «ОСС-Кант» получил серьезную травму на производстве. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

В то время как 30-летний оператор кромкообрабатыва ющего центра перемещал тележку со стеклом, одна из пачек упала на его ногу. Мужчина получил множественные сложные переломы костей со смещением обломков.

Проводится расследование несчастного случая, устанавливаются причины.