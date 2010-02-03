Работник борского завода получил множественные переломы ноги

12:20 — 07.02.2017

 Полина Кульбякина


Работник борской компании «ОСС-Кант» получил серьезную травму на производстве. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области. 
В то время как 30-летний оператор кромкообрабатывающего центра перемещал тележку со стеклом, одна из пачек упала на его ногу. Мужчина получил множественные сложные переломы костей со смещением обломков.

Проводится расследование несчастного случая, устанавливаются причины.

Теги: Происшествия

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