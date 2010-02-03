Работник борского завода получил множественные переломы ноги
Работник борской компании «ОСС-Кант» получил серьезную травму на производстве. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.
В то время как 30-летний оператор кромкообрабатывающего центра перемещал тележку со стеклом, одна из пачек упала на его ногу. Мужчина получил множественные сложные переломы костей со смещением обломков.
Проводится расследование несчастного случая, устанавливаются причины.
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