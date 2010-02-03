Работа молодого учёного Медакадемии признана лучшей на конференции в США

Работа молодого учёного Нижегородской медакадемии признана лучшей на международной конференции в США.

Как сообщает пресс-служба медакадемии, исследование младшего научного сотрудника лаборатории изучения оптической структуры биотканей Марии Лукиной посвящено изучению реакции злокачественной опухоли на химиотерапию.

Молодой специалист отмечена денежной премией и бесплатной поездкой на престижную конференцию по биофотонике Workshop, которая состоится в Берлине в июне 2017 года. В ней примут участие свыше 200 тысяч учёных.