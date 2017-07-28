Противогриппозные вакцины поступили во все медицинские организации региона 12:14 — 13.09.2017 pravda-nn.ru



В Нижегородской области продолжается прививочная кампания по вакцинации против гриппа.



По словам главного эпидемиолога Нижегородской области Людмилы Башкатовой, в настоящее время противогриппозные вакцины поступили во все медицинские организации региона - вакцинация проводится в прививочных кабинетах всех амбулаторно-поликлинических учреждений. На данный момент прошли вакцинацию около 400 тысяч нижегородцев, в том числе 85 тысяч детей.



«В этот осенне-зимний период в наш регион может прийти штам того самого «свиного» гриппа, который в 2009 году вызывал тяжелые заболевания у многих людей. На наш взгляд, вакцинация – самый простой способ снижения заболеваемости от гриппа. При своевременной вакцинации можно предотвратить заболевание гриппом у 80-90% детей и взрослых. В этом году кампания началась заранее - в августе, для того чтобы сформировался стойкий иммунитет после прививки до начала эпидсезона», - заявила главный эпидемиолог региона.



По словам заведующей терапевтическим отделением поликлиники №21 Нижнего Новгорода Марины Толпыгиной, многолетний опыт показывает, что те нижегородцы, кто прививается, болеют реже или в более легкой форме – без осложнений: «Раньше приходилось приглашать, уговаривать людей сделать прививку – сейчас нижегородцы сами звонят, чтобы пройти вакцинацию».



Напомним, что в рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация против гриппа бесплатно проводится следующим категориям населения: дети с 6-месячного возраста, учащиеся 1-11 классов, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, призывники, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, лица старше 60 лет.

37