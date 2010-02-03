Прощание с Дмитрием Аристарховым прошло сегодня в Нижнем Новгороде
Губернатор Валерий Шанцев выразил соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Дмитрия Аврамовича Аристархова. Дмитрий Аристархов скончался на 94-ом году жизни.
Валерий Шанцев был хорошо знаком и часто встречался с ветераном.
«Он любил жизнь, был интересным собеседником, порядочным и культурным человеком. Трудно представить рядом с его именем само понятие „был“. Желание сделать максимум возможного для окружающих и родного края ставит его в ряд самых активных и деятельных граждан нашей области. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя», — процитировал Валерия Шанцева его пресс-секретарь Роман Скудняков.
Прощание с Дмитрием Аристарховым прошло сегодня в ТЮЗе.
«Нижегородская правда» также выражает соболезнования родственникам Дмитрия Аврамовича.
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Памяти Аристархова
Как поредел отцовский строй,
Уже я многих не увижу.
Ушёл из жизни наш Герой,
Последний самый в нашем Нижнем.
Нам Аристархова нельзя
Забыть – он был живой легендой.
В Победный день он шёл, друзья,
Так бодро с полосатой лентой.
Не умещает Память гроб,
Герой он вечен – дело свято.
Его могила лишь окоп
Для настоящего солдата.
Александр ФИГАРЕВ,
дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, премии А. М. Горького и др. литературных премий
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