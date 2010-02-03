Прощание с Дмитрием Аристарховым прошло сегодня в Нижнем Новгороде

Прощание с Дмитрием Аристарховым прошло сегодня в Нижнем Новгороде

10:41 — 10.02.2017

 pravda-nn.ru

Губернатор Валерий Шанцев выразил соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Дмитрия Аврамовича Аристархова. Дмитрий Аристархов скончался на 94-ом году жизни.

Валерий Шанцев был хорошо знаком и часто встречался с ветераном.

«Он любил жизнь, был интересным собеседником, порядочным и культурным человеком. Трудно представить рядом с его именем само понятие „был“. Желание сделать максимум возможного для окружающих и родного края ставит его в ряд самых активных и деятельных граждан нашей области. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя», — процитировал Валерия Шанцева его пресс-секретарь Роман Скудняков.

Прощание с Дмитрием Аристарховым прошло сегодня в ТЮЗе.

«Нижегородская правда» также выражает соболезнования родственникам Дмитрия Аврамовича.


***

Памяти Аристархова

Как поредел отцовский строй,

Уже я многих не увижу.

Ушёл из жизни наш Герой,

Последний самый в нашем Нижнем.


Нам Аристархова нельзя

Забыть – он был живой легендой.

В Победный день он шёл, друзья,

Так бодро с полосатой лентой.


Не умещает Память гроб,

Герой он вечен – дело свято.

Его могила лишь окоп

Для настоящего солдата.

Александр ФИГАРЕВ, 

дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, премии А. М. Горького и др. литературных премий

Теги: Общество

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