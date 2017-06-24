Пропавший в Нижнем Новгороде 13-летний Никита Фадеев найден

Никиту нашли в квартире дома по улице Волочильной в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Напомним, Никита ушёл гулять 22 июня и не пришёл домой ночевать. Было известно только, что около 9 часов вечера он расстался с приятелем на проспекте Ленина.

Найденный подросток сказал следователям, что ночевал у друга. Свой поступок он объяснил тем, что боялся позвонить родителям, зная, что те не одобрят его поведение.