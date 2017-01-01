Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 5,5% в 2016 году

По итогам 2016 года промышленное производство в Нижегородской области увеличилось на 5,5%. В обрабатывающих производствах, которые составляют основу областной промышленности, прирост по итогам года еще выше — 6%. Об этом со ссылкой на заместителя главы Нижегородской области Евгения Люлина сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Для сравнения в 2015 году промпроизводство в Нижегородской области выросло только на 2,4%.

По словам заместителя губернатора, стоимость отгруженной продукции предприятий региона в 2016 году увеличилась на 6,2% по сравнению с 2015 годом. В общей сложности, промышленность Нижегородской области в 2016 году произвела продукции на 1,2 трлн рублей.

— Это очень хорошие показатели, в том числе, и на фоне других регионов России. К примеру, по объему производства в обрабатывающей промышленности Нижегородская область вошла в тройку регионов-лидеров в Приволжском федеральном округе и в десятку регионов-лидеров в России, — подчеркнул Евгений Люлин. — В 2017 году придется приложить серьезные усилия, чтобы сохранить такие же высокие темпы роста промышленности.