Прокуратура начала проверку в княгининском социально-реабилитационном центре «Пеликан»
Прокуратура начала проверку в княгининском социально-реабилитационном центре «Пеликан». Это связано с убийством 7-летней девочки.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, организована проверка соблюдения действующего законодательства. Будет дана оценка действиям сотрудников центра, работавших с несовершеннолетними и их семьям по социальной реабилитации подростков и предупреждению совершения ими правонарушений.
15-летнюю обвиняемую в убийстве взяли под стражу до 5 апреля.
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