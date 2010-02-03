Прокуратура начала проверку в княгининском социально-реабилитационном центре «Пеликан»

14:45 — 07.02.2017

 Юлия Полякова


Прокуратура начала проверку в княгининском социально-реабилитационном центре «Пеликан». Это связано с убийством 7-летней девочки

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, организована проверка соблюдения действующего законодательства. Будет дана оценка действиям сотрудников центра, работавших с несовершеннолетними и их семьям по социальной реабилитации подростков и предупреждению совершения ими правонарушений.

15-летнюю обвиняемую в убийстве взяли под стражу до 5 апреля.

Теги: Криминал

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