Производство пищевых продуктов выросло в Нижегородской области на 6%

Индекс производства производства пищевых продуктов в нижегородской области в январе-мае 2017 года вырос на 6,4% в сравнении с соответствующим периодом 2016 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

В регионе увеличилась выработка мяса птицы, колбасных изделий, масел растительных нерафинированных и рафинированных, маргарина, сливочного масла, кисломолочных продуктов, фруктовых консервов, муки, крупы, кондитерских изделий и другой продукции. Вместе с тем уменьшился выпуск сахара (на 46,2%), творога (на 42,6%),макаронных изделий (на 21,1%), мясных консервов (на 21%), фруктовых и овощных соков (на 16,9%), майонеза (на 15,3%), сыра (на 11,8%), мяса (на 10,5%), замороженных и охлаждённых мясных полуфабрикатов (на 10%), молока (на 5,6%) и хлебобулочных изделий недлительного хранения (на 3,2%).