Профилактическая операция «Мотовездеход» идёт в Нижегородской области
Профилактическая операция «Мотовездеход» идёт в Нижегородской области
С 3 по 28 июля на территории Нижегородской области будет проводиться профилактическая операция «Мотовездеход». Её цель – обеспечение безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств. Об этом сообщает Инспекция Гостехнадзора Нижегородской области.В ходе операции будет проверяться техническое состояние внедорожных мототранспортных средств, соблюдение правил государственной регистрации внедорожных мототранспортных средств, наличие документов на право управления внедорожными мототранспортными средствами, соответствие заводских номеров и номеров агрегатов данным, указанным в регистрационных документах и исполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев внедорожных мототранспортных средств.
Профилактическая операция будет проводиться совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира и пресс-службой Правительства Нижегородской области.
По данным управления ГИБДД ГУ МВД в 2016 году на территории Нижегородской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с участием внедорожных мототранспортных средств, 6 из которых произошли из-за управления в нетрезвом состоянии. В результате ДТП 4 человек погибло, 19 ранено.
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