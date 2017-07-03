Профилактическая операция «Мотовездеход» идёт в Нижегородской области

С 3 по 28 июля на территории Нижегородской области будет проводиться профилактическая операция «Мотовездеход». Её цель – обеспечение безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств. Об этом сообщает Инспекция Гостехнадзора Нижегородской области.

В ходе операции будет проверяться техническое состояние внедорожных мототранспортных средств, соблюдение правил государственной регистрации внедорожных мототранспортных средств, наличие документов на право управления внедорожными мототранспортными средствами, соответствие заводских номеров и номеров агрегатов данным, указанным в регистрационных документах и исполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев внедорожных мототранспортных средств.Профилактическая операция будет проводиться совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира и пресс-службой Правительства Нижегородской области.По данным управления ГИБДД ГУ МВД в 2016 году на территории Нижегородской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с участием внедорожных мототранспортных средств, 6 из которых произошли из-за управления в нетрезвом состоянии. В результате ДТП 4 человек погибло, 19 ранено.