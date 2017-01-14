Проезд в нижегородских электричках подорожает на 4,5%

12:20 — 13.01.2017

 Юлия Полякова


Проезд в нижегородских электричках подорожает с 15 января. Стоимость билета вырастет на 4,5 процента. Об этом сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания. 

Проезд с нулевой по первую тарифную зону, то есть в пределах 10 километров, будет не 26 рублей, а 27, до второй зоны — 55 рублей вместо 53, до третьей — 77 рублей, а не 74 и так далее. 

Стоимость проезда повышается по решению правления Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 14 ноября 2016 года. Предыдущее увеличение стоимости проезда на пригородном железнодорожном транспорте в Нижегородской области было 15 января 2016 года.

Теги: Транспорт

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