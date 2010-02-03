Проект «Золотая маска» в кино» снова в Нижнем

Национальный театральный фестиваль «Золотая Маска» и арт-объединение CoolСonnections при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляют программу «Золотая Маска» в кино».

Третий год подряд в кинотеатрах России будут проходить прямые трансляции и показы спектаклей-номинантов и лауреатов Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска». В программе - два спектакля, номинированных на премию сразу в нескольких категориях, и два уже проверенных временем шедевра, призёры «Золотой маски» прошлых лет.

Новинки – это балет Екатеринбургского театра оперы и балета «Ромео и Джульетта» в постановке Вячеслава Самодурова, и «Гроза», поставленная Андреем Могучим в БДТ имени Товстоногова. В ретроспективной части программы – два эпоса: спектакль Льва Додина «Жизнь и судьба» в Малом драматическом театре – театре Европы и постановка Петра Фоменко «Война и мир. Начало романа» в «Мастерской Петра Фоменко».

Показы в Нижнем пройдут в «Синема парк» - в «Седьмое небо»



Афиша показов:

17 февраля, пятница, 19.00 «Ромео и Джульетта».Театр оперы и балета город Екатеринбург. Балет Сергея Прокофьева в постановке Вячеслава Самодурова. Главные партии исполняют Екатерина Сапогова, Александр Меркушев. 8 номинаций на премию «Золотая Маска» 2017: Лучший спектакль в балете, Лучшая работа дирижера (Павел Клиничев), Лучшая работа хореографа (Вячеслав Самодуров),Лучшая женская роль (Екатерина Сапогова), Лучшая мужская роль (Александр Меркушев), Лучшая мужская роль (Игорь Булыцын), Лучшая работа художника в музыкальном театре (Энтони Макилуэйн),Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре (Ирэна Белоусова).

22 марта, среда, 19.00 «Жизнь и судьба». Малый драматический театр – Театр Европы, город Санкт-Петербург. Драма по роману Василия Гроссмана. Автор пьесы и режиссер Лев Додин. В главных ролях: Сергей Курышев, Татьяна Шестакова, Елизавета Боярская. Лауреат премии «Золотая Маска»: Лучший спектакль в драме, большая форма.

2 апреля, воскресенье, 19.00. «Гроза». Большой драматический театр имени Товстоногова, город Санкт-Петербург.Драма Александра Островского в постановке Андрея Могучего.В главных ролях: Виктория Артюхова, Марина Игнатова, Александр Кузнецов 6 номинаций на «Золотую Маску» 2017: Лучший спектакль в драме, большая форма, Лучшая работа режиссера (Андрей Могучий), Лучшая работа художника (Вера Мартынова),Лучшая работа художника по костюмам (Светлана Грибанова), Лучшая женская роль второго плана (Мария Лаврова), Лучшая мужская роль второго плана (Анатолий Петров).

14 апреля, пятница, 19.00. «Война и мир. Первый том». Мастерская Петра Фоменко, город Москва. Роман Льва Толстого в постановке Петра Фоменко. В главных ролях: Галина Тюнина, Рустэм Юскаев, Карэн Бадалов, Илья Любимов, Ксения Кутепова, Полина Кутепова, Мадлен Джабраилова, Полина Агуреева, Олег Любимов. Трижды Лауреат премии «Золотая маска»: Лучший спектакль - драма малой формы, Лучшая работа режиссёра – драма (Пётр Фоменко), Лучшая женская роль – драма (Галина Тюнина).