Проект «Защитники отечества» будет показан в русском музее фотографии

16:36 — 06.02.2017

 Ольга Севрюгина


Проект «Защитники отечества» будет показан в русском музее фотографии : это совместный проект Русского музея фотографии и Нижегородского музея Холодной Войны и истории города Горький в 1946-1991 годах. Он посвящён солдатам и офицерам России – участникам жестоких кровопролитных войн и тем, кто в мирное время защищал и продолжает защищать безопасность нашей страны. 
Хронологически выставка охватывает почти весь ХХ век. На ней представлены исторические снимки из фондов Русского музея фотографии, а также военная амуниция и приборы из фондов Музея Холодной Войны и истории города Горький. Основную часть экспонатов из фондов музея зрители увидят впервые.
Большинство фотографий было сделано в 1914-1917 и в 1941-1945 годах. Авторы их за редким исключением неизвестны, они не были профессиональными фотографами. Эти любительские снимки, сделанные в часы досуга, со временем превратились в документальные свидетельства, сохранив для истории лица неизвестных солдат и офицеров, участников прошлых войн.
На выставке впервые представлено несколько памятных групповых портретов, к примеру, фотография великой княгини Ксении Александровны и великого князя Александра Михайловича с ранеными офицерами, находившимися на излечении в Крыму, портрет команды корабля «Воровский», сделанный в Китае в 1924 г., а также панорамный снимок «Смотр казачьих войск» периода Первой Мировой войны.
Вместе с фотографиями в экспозицию вошли подлинные предметы времен Великой Отечественной войны и «холодной войны», в том числе обмундирование, средства химической и радиационной защиты и разведки и другие экспонаты.
Выставка откроется 8 февраля.

Теги: Культура

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