Проект для школьников "Мой Горький" начался в Нижегородском районе 09:43 — 12.09.2017 Ольга Севрюгина

Проект рассчитан на учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования.



Первая встреча организаторов нового большого социально-просветительского проекта «Мой Горький», посвящённого 150-летию со дня рождения Максима Горького, прошла в администрации района. Об этом сообщает пресс-служба города.



«Наш новый социально-просветительский проект — не просто череда школьных мероприятий, по сути — это большой интересный и очень важный урок в школе жизни. Урок любви к Родине, к родному городу, к людям; урок самоидентификации личности ребенка как гражданина и патриота своей страны, носителя своей культуры, знатока своей истории, наконец, урок, позволяющий раскрыть таланты, подчеркнуть способности каждого ребенка, вовлеченного в познавательный, творческий процесс. Наш проект имеет начало и конец, но то, что почерпнут для себя его юные участники, обязательно пригодится им в течение всей, надеюсь, долгой и счастливой жизни. Ведь как говорил сам Горький: «Хорошее всегда зажигает желание лучшего», — отметил глава администрации Нижегородского района Игорь Согин по итогам встречи.



Конкурсы сочинений и рисунков, экскурсии и театральные постановки, встречи с интересными людьми — всё это ждёт школьников в новом учебном году. Основные мероприятия проекта начнутся после осенних каникул. В преддверии юбилея Горького, в феврале 2018 года, состоится награждение победителей. Все участники получат сертификаты на посещение музеев писателя и памятные призы. Работы победителей будут переданы в архив музея Горького.

158