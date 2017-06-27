Проект #БиблиотекаПоказывает стартует в библиотеках Приокского района

Библиотеки располагают необходимыми условиями для комфортного просмотра фильмов и главное – находятся ближе кинотеатров.Дополнительно предусматривается проведение викторин, мини-конкурсов, игр для детей и творческих встреч со взрослыми по теме очередного кинопоказа.График сеансов в библиотеках:1. имени И.А. Гончарова: по средам в 10.00 часов.2. имени А.С. Попова: по средам в 12.00 часов.3. имени С.В. Михалкова: по вторникам в 14.00 часов в июле, по четвергам в 14.00 часов в августе.4. имени Н.Н. Носова: 6 июля, 6, 13, 20 августа – все сеансы начинаются в 12.00 часов.5. имени А.А. Фадеева: 14 и 28 июля, 12 и 26 августа – все сеансы начинаются в 16.00 часов.6. имени В.П. Катаева: по средам в 11.00 часов.7. имени К.И. Чуковского: по средам в 11.00 часов.Телефоны и адреса библиотек указаны в разделе «Контакты» на сайте: