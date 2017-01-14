Продолжается приём заявок на участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов

12:09 — 13.01.2017

 Ксения Губенко


Принимаются заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи Подать заявку на участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов можно уже сейчас (и до конца марта), зарегистрировавшись на сайте: http://www.russia2017.com/.

Напомним, что XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. На официальном сайте открыта регистрация претендентов на участие в фестивале и претендентов на включение в состав волонтерского корпуса фестиваля, который будет состоять из 7000 добровольцев со всех уголков России.

Отбор на участие в фестивале будет осуществляться в 2 этапа: 1 этап — заочный, на основании анкетных данных, 2 этап — очные собеседования. Работа по проведению отбора участников и формированию делегации Нижегородской области для участия в фестивале осуществляется Региональным подготовительным комитетом фестиваля.

Справка: Решение о проведении XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в России было принято 7 февраля 2016 года Всемирной федерацией демократической молодёжи и международными студенческими организациями на международном консультативном совещании по вопросу проведения XIX фестиваля. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов станет крупнейшим событием в сфере международного молодёжного взаимодействия и объединит более 20 000 молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет.

Теги: Общество

Материалы по теме:

14.01.2017

Пятилетний ребёнок погиб в автоаварии в Большемурашкинском районе

Трагедия произошла сегодня около 8 часов утра на 19-м километре автодороги Работки-Порецкое

13.01.2017

Около 400 литров незаконной спиртосодержащей продукции выявлено в Нижегородской области

Проверки продолжаются в торговых точках по всему региону.

13.01.2017

В Нижнем Новгороде стартовал открытый городской конкурс «Школьный артист»

Дети будут соревноваться в вокале, хореографии и художественном слове.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.