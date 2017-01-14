Продолжается приём заявок на участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов

Принимаются заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи Подать заявку на участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов можно уже сейчас (и до конца марта), зарегистрировавш ись на сайте: http://www.russi a2017.com/.

Напомним, что XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. На официальном сайте открыта регистрация претендентов на участие в фестивале и претендентов на включение в состав волонтерского корпуса фестиваля, который будет состоять из 7000 добровольцев со всех уголков России.

Отбор на участие в фестивале будет осуществляться в 2 этапа: 1 этап — заочный, на основании анкетных данных, 2 этап — очные собеседования. Работа по проведению отбора участников и формированию делегации Нижегородской области для участия в фестивале осуществляется Региональным подготовительным комитетом фестиваля.