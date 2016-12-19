Продлен срок приема заявок и проектов на участие в Премии «Серебряный Лучник» - Приволжье
Исполнительная дирекция Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье приняла решение продлить срок приема заявок и проектов до 30 декабря 2016 года включительно. Решение обусловлено многочисленными обращениями участников.
На данный момент в исполнительную дирекцию Региональной премии поступило более 70 заявок из регионов Приволжского федерального округа. Наиболее активной оказалась Нижегородская область.
«Каждый год, еще до знакомства с проектами, внимательно слежу за тем, какие регионы активны, в каких номинациях больше всего заявок. Эти параметры и их „наложение“ друг на друга для меня своего рода барометр регионального PR. Приятно, что в этом году подключились несколько традиционно „молчаливых“ регионов, например, Республики Чувашия и Марий Эл. Большое количество заявок из Нижнего Новгорода, Татарстана и Удмуртии.
Традиционно „некоммерческий“ PR порождает больше заявок, чем бизнес-коммуника
Напомним, для участия в Премии приглашаются руководители, а также сотрудники pr-департаментов компаний, pr-агентств, пресс-секретари и другие представители профессиональног
Корпоративные коммуникации
Маркетинговые коммуникации
Социальные коммуникации
Благотворительно
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Продвижение государственных, общественных и социальных программ
Развитие и продвижение территорий
Digital коммуникации
Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни
Продвижение культуры и исторического наследия
Жюри, в состав которого войдут видные деятели pr-сообщества, оценит работы по оригинальности замысла, сложности поставленных перед проектом задач, эффективности реализованного проекта.
Церемония награждения победителей состоится 27 января 2017 года.
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