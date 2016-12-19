Продлен срок приема заявок и проектов на участие в Премии «Серебряный Лучник» - Приволжье

Исполнительная дирекция Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье приняла решение продлить срок приема заявок и проектов до 30 декабря 2016 года включительно. Решение обусловлено многочисленными обращениями участников.

На данный момент в исполнительную дирекцию Региональной премии поступило более 70 заявок из регионов Приволжского федерального округа. Наиболее активной оказалась Нижегородская область.

«Каждый год, еще до знакомства с проектами, внимательно слежу за тем, какие регионы активны, в каких номинациях больше всего заявок. Эти параметры и их „наложение“ друг на друга для меня своего рода барометр регионального PR. Приятно, что в этом году подключились несколько традиционно „молчаливых“ регионов, например, Республики Чувашия и Марий Эл. Большое количество заявок из Нижнего Новгорода, Татарстана и Удмуртии.

Традиционно „некоммерческий“ PR порождает больше заявок, чем бизнес-коммуника ции. В этом году, видимо, с учетом непростой экономической ситуации, бизнес подчеркнуто скромен. Зато в номинациях поддержки государственных программ, общественных, социальных и благотворительны х коммуникациях, а также в продвижении культурно-истори ческого наследия мы можем увидеть большое количество проектов. С нетерпением жду возможности познакомиться с проектами поближе!», — комментирует сооснователь и директор по развитию коммуникационног о агентства SP Media Петр Кравченко.

Напомним, для участия в Премии приглашаются руководители, а также сотрудники pr-департаментов компаний, pr-агентств, пресс-секретари и другие представители профессиональног о сообщества. В 2017 году в рамках регионального конкурса будет проводиться оценка проектов в девяти номинациях:

Корпоративные коммуникации

Маркетинговые коммуникации

Социальные коммуникации

Благотворительно сть

Продвижение государственных, общественных и социальных программ

Развитие и продвижение территорий

Digital коммуникации

Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни

Продвижение культуры и исторического наследия

Жюри, в состав которого войдут видные деятели pr-сообщества, оценит работы по оригинальности замысла, сложности поставленных перед проектом задач, эффективности реализованного проекта.

Церемония награждения победителей состоится 27 января 2017 года.