Продлен срок приема заявок и проектов на участие в Премии «Серебряный Лучник» - Приволжье

14:42 — 22.12.2016

 Александр Шальнов


Исполнительная дирекция Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье приняла решение продлить срок приема заявок и проектов до 30 декабря 2016 года включительно. Решение обусловлено многочисленными обращениями участников.

На данный момент в исполнительную дирекцию Региональной премии поступило более 70 заявок из регионов Приволжского федерального округа. Наиболее активной оказалась Нижегородская область.

«Каждый год, еще до знакомства с проектами, внимательно слежу за тем, какие регионы активны, в каких номинациях больше всего заявок. Эти параметры и их „наложение“ друг на друга для меня своего рода барометр регионального PR. Приятно, что в этом году подключились несколько традиционно „молчаливых“ регионов, например, Республики Чувашия и Марий Эл. Большое количество заявок из Нижнего Новгорода, Татарстана и Удмуртии.

Традиционно „некоммерческий“ PR порождает больше заявок, чем бизнес-коммуникации. В этом году, видимо, с учетом непростой экономической ситуации, бизнес подчеркнуто скромен. Зато в номинациях поддержки государственных программ, общественных, социальных и благотворительных коммуникациях, а также в продвижении культурно-исторического наследия мы можем увидеть большое количество проектов. С нетерпением жду возможности познакомиться с проектами поближе!», — комментирует сооснователь и директор по развитию коммуникационного агентства SP Media Петр Кравченко.

Напомним, для участия в Премии приглашаются руководители, а также сотрудники pr-департаментов компаний, pr-агентств, пресс-секретари и другие представители профессионального сообщества. В 2017 году в рамках регионального конкурса будет проводиться оценка проектов в девяти номинациях:

  • Корпоративные коммуникации

  • Маркетинговые коммуникации

  • Социальные коммуникации

  • Благотворительность

  • Продвижение государственных, общественных и социальных программ

  • Развитие и продвижение территорий

  • Digital коммуникации

  • Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни

  • Продвижение культуры и исторического наследия

Жюри, в состав которого войдут видные деятели pr-сообщества, оценит работы по оригинальности замысла, сложности поставленных перед проектом задач, эффективности реализованного проекта.

Церемония награждения победителей состоится 27 января 2017 года.

Теги: Общество

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