Проблемы судостроительной отрасли обсудили в Навашине
Актуальные вопросы развития промышленного потенциала региона обсудили в Навашинском городском округе в рамках Парламентского дня Законодательного собрания. Упор был сделан на судостроение — как одну из ключевых отраслей, формирующих имидж Нижегородской области.
Участники выездного совещания посетили Окскую судоверфь — завод с давними традициями судостроения. Это градообразующее предприятие выполняет заказы Министерства обороны РФ и строит гражданские суда, в том числе и нефтеналивные суда, а также поставляет понтонные переправы для военных и гражданских нужд.
— Потенциал судоверфи очень велик, продукция востребована, — подчеркнул заместитель председателя регионального парламента Александр Табачников. — Вместе с тем, для эффективного развития предприятия и всей отрасли судостроения важно, чтобы государство стимулировало судовладельцев размещать заказы, регулировало распределение государственного заказа. Также должна быть создана система льгот по научно-исследова
По итогам обсуждения было принято решение создать рабочую группу по анализу проблем и стимулированию развития отрасли судостроения Нижегородской области.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.