Проблемы судостроительной отрасли обсудили в Навашине

15:38 — 03.02.2017

 Олег Папилов


Актуальные вопросы развития промышленного потенциала региона обсудили в Навашинском городском округе в рамках Парламентского дня Законодательного собрания. Упор был сделан на судостроение — как одну из ключевых отраслей, формирующих имидж Нижегородской области.

Участники выездного совещания посетили Окскую судоверфь — завод с давними традициями судостроения. Это градообразующее предприятие выполняет заказы Министерства обороны РФ и строит гражданские суда, в том числе и нефтеналивные суда, а также поставляет понтонные переправы для военных и гражданских нужд.

— Потенциал судоверфи очень велик, продукция востребована, — подчеркнул заместитель председателя регионального парламента Александр Табачников. — Вместе с тем, для эффективного развития предприятия и всей отрасли судостроения важно, чтобы государство стимулировало судовладельцев размещать заказы, регулировало распределение государственного заказа. Также должна быть создана система льгот по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, возможность привлекать денежные средства на длительный срок на выгодных условиях. Все это позволило бы судостроителям увеличить объемы производства.

По итогам обсуждения было принято решение создать рабочую группу по анализу проблем и стимулированию развития отрасли судостроения Нижегородской области.

Теги: Экономика

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