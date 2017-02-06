Проблемы контроля за состоянием внутридомового газового оборудования обсудили в Нижнем Новгороде

Круглый стол на тему «Проблемы усиления контроля за техническим состоянием внутридомового газового оборудования, обеспечения безопасности граждан, проживающих в газифицированных многоквартирных жилых домах» провело нижегородское региональное отделение Общероссийского народного фронта 10 февраля.

В обсуждении приняли участие представители министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода, областной Госжилинспекции, Нижегородского УФАС, ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Главная проблема заключается в том, что за техническое состояние внутриквартирного газового оборудования теперь несут ответственность сами собственники квартир, которые должны заключать договоры обслуживания со специализированной газовой организацией. Однако практика показывает, что собственники квартир не спешат заключить данный договор. В Нижегородской области количество заключенных собственниками квартир договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования составляет не более 16%.

Отдельные домоуправляющие компании не контролируют должным образом техническое состояние дымоходов и вентканалов в многоквартирных домах (МКД), они лишь заключают договоры с соответствующими специализированными организациями.

На рынок технического обслуживания и ремонта вышли газовые организации, не имеющие квалифицированных кадров, материально-технической базы. Участники круглого стола сошлись во мнении, что выйти на рынок техобслуживания газового оборудования сейчас очень легко — нужно лишь заявить о себе. В настоящий момент отсутствуют четкие требования и критерии к газовым организациям, данный вид деятельности не лицензируется. В Нижегородской области на сегодня зарегистрировано 23 газовых организации, никто их профессиональную деятельность и качество работы по техобслуживанию газового оборудования не контролирует.

По мнению активистов ОНФ, пришло время принимать кардинальные меры по усилению контроля за техническим состоянием внутриквартирного газового оборудования. Такой вывод поддержали все участники обсуждения. По итогам круглого стола, письма с конкретными предложениями по обеспечению безопасности граждан, проживающих в газифицированных МКД, будут направлены в соответствующие органы и учреждения.