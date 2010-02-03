Проблемы и пути развития туризма обсудят в Нижнем Новгороде
8 февраля в 14:00 в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС состоится проектный семинар «Туризм в Нижегородской области: проблемы и пути развития». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В обсуждении примут участие специалисты министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, министерства культуры региона, администрации Нижнего Новгорода, муниципальных районов и городских округов, представители Ассоциации отельеров Нижегородской области, эксперты и члены «Нижегородской туристической лиги».
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