Проблемы и пути развития туризма обсудят в Нижнем Новгороде

8 февраля в 14:00 в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС состоится проектный семинар «Туризм в Нижегородской области: проблемы и пути развития». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В обсуждении примут участие специалисты министерства поддержки и развития малого предпринимательс тва, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, министерства культуры региона, администрации Нижнего Новгорода, муниципальных районов и городских округов, представители Ассоциации отельеров Нижегородской области, эксперты и члены «Нижегородской туристической лиги».